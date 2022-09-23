В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
17 минут назад

В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

Москва24

Ограничений по поездкам как за рубеж, так и внутри России на федеральном уровне нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", – написала она в своем телеграм-канале.

Глава Ростуризма также сослалась на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, котопый посоветовал обратиться за уточнениями по поездкам в военкомат. Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что состоящие на воинском учете граждане РФ, покинувшие страну в рамках краткосрочной поездки, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Общество,Зарина Догузова,Андрей Картаполов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,Ростуризм,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители