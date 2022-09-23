В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

"Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", – написала она в своем телеграм-канале.

Глава Ростуризма также сослалась на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова , котопый посоветовал обратиться за уточнениями по поездкам в военкомат. Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что состоящие на воинском учете граждане РФ, покинувшие страну в рамках краткосрочной поездки, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.