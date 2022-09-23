Работодатели сохранят за мобилизованными места работы

Работодатели в период приостановления действия трудового договора сохранят за мобилизованными сотрудниками места работы. Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, отмечается, что до приостановления действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату.

Ранее правительство внесло и утвердило изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году. По данным кабмина, трудовые договоры с мобилизованными россиянами расторгать не будут, однако они будут приостановлены.

Отмечается, что данное решение было принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно будет распространятся на правонарушения, возникшие с 21 сентября 2022 года.