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51 минуту назад

Работодатели сохранят за мобилизованными места работы

Lenta.ruиещё 15

Работодатели в период приостановления действия трудового договора сохранят за мобилизованными сотрудниками места работы. Об этом сообщает ТАСС.

Работодатели сохранят за мобилизованными места работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, отмечается, что до приостановления действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату.

Ранее правительство внесло и утвердило изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году. По данным кабмина, трудовые договоры с мобилизованными россиянами расторгать не будут, однако они будут приостановлены.

Отмечается, что данное решение было принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно будет распространятся на правонарушения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В Госдуму также собираются внести законопроект о внесении государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сказал, что это должно стать мерой поддержки для тех, кого коснется мобилизация.

Общество,Владимир Кошелев,Госдума,
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