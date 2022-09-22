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33 минуты назад

Актер Иван Краско попал в больницу накануне своего 92-летия

Газета.Ru

Актер Иван Краско оказался в больнице. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.

Иван Краско попал в больницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артист отправился в медицинское учреждение накануне своего дня рождения. 23 сентября Краско исполнится 92 года. Актер признался, что проходил медицинское обследование.

«Еду сейчас оттуда в отличном настроении. <…> Доктор сказал, что я нахожусь в лучшей форме, чем в прошлый раз. Да уж, каждый последующий раз лучше предыдущего, так и есть в жизни», — поделился Краско.

Актер также рассказал, как проведет свой день рождения. Краско выступит на сцене Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов заявил, что Краско не может позволить себе дорогостоящие уколы.

Общество,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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