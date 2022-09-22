Иван Краско попал в больницу

Актер Иван Краско оказался в больнице. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.
Артист отправился в медицинское учреждение накануне своего дня рождения. 23 сентября Краско исполнится 92 года. Актер признался, что проходил медицинское обследование.
«Еду сейчас оттуда в отличном настроении. <…> Доктор сказал, что я нахожусь в лучшей форме, чем в прошлый раз. Да уж, каждый последующий раз лучше предыдущего, так и есть в жизни», — поделился Краско.
Актер также рассказал, как проведет свой день рождения. Краско выступит на сцене Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.
Ранее директор артиста Вячеслав Смородинов заявил, что Краско не может позволить себе дорогостоящие уколы.