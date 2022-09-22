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46 минут назад

Юрист напомнил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации

Елена Прошина

Юрист и член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов напомнил правила, по которым вручают повестки в условиях частичной мобилизации. Об этом сообщает «Лента.ру».

Юрист напомнил правила вручения повестки в условиях частичной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт сообщает, что есть два законных способа передачи повестки – она должна быть передана лично в руки призывника, либо направляться «Почтой России» по адресу регистрации. В последнем случае повестка считается переданной, если она находится в почтовом ящике по адресу прописки.

«Поэтому гражданам, получившим повестку не лично в руки, а на свой почтовый адрес, я порекомендую отреагировать на эту повестку и явиться по указанному адресу», – добавил Айрапетов.

Однако если призывник не проживает по адресу прописки, то уголовная статья ему не грозит.

«Если вы находились в этот момент за пределами субъекта, где прописаны, или не проживаете по адресу прописки и сможете предоставить соответствующие доказательства, то в случае разбирательства будет считаться, что вы не были уведомлены», – рассказывает эксперт.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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