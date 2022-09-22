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1 час назад

Таиланд отменяет все ограничения на въезд

Илья Родин

Туристам в Таиланде с 1 октября не потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на коронавирус. Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на источники.

Таиланд отменяет все ограничения на въезд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что это решение было принято на заседании Национального комитета по инфекционным заболеваниям.

Кроме того, власти Таиланда с 1 октября отменяют обязательную изоляцию для инфицированных с легкими симптомами. Вместе с тем, им рекомендуется носить маски, тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию на протяжении пяти дней.

Российские авиаперевозчики возобновят полеты в Таиланд в конце октября. Так, компания IKAR начнет выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет с 29 октября, «Аэрофлот» - с 30 октября, сообщает РИА «Новости».

Стоимость билетов начинается с 58 тыс. рублей в одну сторону на одного человека, уточнили в агентстве.

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