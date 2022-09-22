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30 минут назад

Умерла старейшая участница Великой Отечественной войны

Елена Прошина

Умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Ей было 105 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Умерла старейшая участница Великой Отечественной войны
Фото: telegram-канал губернатора Тюменской областиtelegram-канал губернатора Тюменской области

По его словам, Чебаненко скончалась ночью 22 сентября в больнице.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал Моор.

Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское в Пензенской области. С первых дней Великой Отечественной войны трудилась на фронте медсестрой. Она принимала участие в освобождении Киева и Ворошиловграда. Была ранена. Победу в войне встретила в Германии в качестве старшины медицинской службы.

Ветеран имеет ордена Отечественной войны I и II степени и медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа». После демобилизации трудилась на заводе «Запорожсталь», а затем переехала в поселок Междуреченский. С тех пор и до конца жизни жила Тюмени.

Общество,Александр Моор,
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