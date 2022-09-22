Умерла старейшая участница Великой Отечественной войны

Умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Ей было 105 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, Чебаненко скончалась ночью 22 сентября в больнице.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», — написал Моор.
Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское в Пензенской области. С первых дней Великой Отечественной войны трудилась на фронте медсестрой. Она принимала участие в освобождении Киева и Ворошиловграда. Была ранена. Победу в войне встретила в Германии в качестве старшины медицинской службы.
Ветеран имеет ордена Отечественной войны I и II степени и медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа». После демобилизации трудилась на заводе «Запорожсталь», а затем переехала в поселок Междуреченский. С тех пор и до конца жизни жила Тюмени.