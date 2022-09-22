В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
5 минут назад

В Ярославле прощаются с погибшим в ДТП актером Сергеем Пускепалисом

Газета.Ru

22 сентября в Ярославле прощаются с погибшим в ДТП актером и художественным руководителем Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом.

1/14 Актер Андрей Мерзликин во время выноса гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса после прощания в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
3/14 Сын и вдова Сергея Пускепалиса — Глеб Пускепалис и Елена Петрова на церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
4/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
6/14 Люди у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
7/14 Актер Алексей Дмитриев у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/14 Мужчина у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
9/14 Отпевание художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса в Казанском женском монастыре, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
10/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/14 Перенос гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса в Казанский женский монастырь, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
12/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
13/14 Вынос гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса после прощания в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/14 Мужчина у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Траурная церемония проходит в его театре. Проводить заслуженного артиста в последний путь пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.

После гражданской панихиды состоится отпевание в Казанском монастыре Ярославля.

Актер, сыгравший более 60 киноролей, погиб во вторник в ДТП, доставляя груз для Донбасса. Ему было 56 лет.

«Весь город находится в большой трагедии. Это невосполнимая утрата не только для Ярославля, но для театрального мира России и за пределами страны. Человек яркий, честный, правильный, живущий по совести, живущий по правде», сказал первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. А. П Чехова Айрат Тухватуллин.

На прощании также заметили актеров Андрея Мерзликина и Алексея Дмитриева.

Общество,Фото,Алексей Дмитриев,Сергей Пускепалис,Андрей Мерзликин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители