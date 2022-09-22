1/14 Актер Андрей Мерзликин во время выноса гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса после прощания в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
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2/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года 3/14 Сын и вдова Сергея Пускепалиса — Глеб Пускепалис и Елена Петрова на церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года 4/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
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5/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года 6/14 Люди у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года 7/14 Актер Алексей Дмитриев у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года
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8/14 Мужчина у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года 9/14 Отпевание художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса в Казанском женском монастыре, 22 сентября 2022 года 10/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
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11/14 Перенос гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса в Казанский женский монастырь, 22 сентября 2022 года 12/14 На церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года 13/14 Вынос гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса после прощания в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года
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14/14 Мужчина у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года
Траурная церемония проходит в его театре. Проводить заслуженного артиста в последний путь пришли сотни людей — родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники.
После гражданской панихиды состоится отпевание в Казанском монастыре Ярославля.
Актер, сыгравший более 60 киноролей, погиб во вторник в ДТП, доставляя груз для Донбасса. Ему было 56 лет.
«Весь город находится в большой трагедии. Это невосполнимая утрата не только для Ярославля, но для театрального мира России и за пределами страны. Человек яркий, честный, правильный, живущий по совести, живущий по правде», сказал первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. А. П Чехова Айрат Тухватуллин.