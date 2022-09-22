Люди у Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, где проходит церемония прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом, 22 сентября 2022 года

Сын и вдова Сергея Пускепалиса — Глеб Пускепалис и Елена Петрова на церемонии прощания с художественным руководителем Ярославского театра драмы, режиссером и актером Сергеем Пускепалисом в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года

Актер Андрей Мерзликин во время выноса гроба с телом художественного руководителя Ярославского театра драмы, режиссера и актера Сергея Пускепалиса после прощания в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, 22 сентября 2022 года

Актер, сыгравший более 60 киноролей, погиб во вторник в ДТП, доставляя груз для Донбасса. Ему было 56 лет.

«Весь город находится в большой трагедии. Это невосполнимая утрата не только для Ярославля, но для театрального мира России и за пределами страны. Человек яркий, честный, правильный, живущий по совести, живущий по правде», сказал первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ им. А. П Чехова Айрат Тухватуллин.