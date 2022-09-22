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58 минут назад

Mash: Ахеджакова потребовала от Роскомнадзора блокировки ее «клонов»

Алиса Селезнёва

Актриса Лия Ахеджакова обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать ее хейтеров, которые пишут в интернет-пространстве, что она якобы перечисляет деньги на нужды украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно о требовании Ахеджаковой к Роскомнадзору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ахеджакова обнаружила, что аккаунты-клоны, к которым она не имеет отношения, критикуют Россию от ее имени и призывают собирать деньги для Вооруженных сил Украины.

При этом в Роскомнадзоре якобы отказались рассмотреть официальное обращение Ахеджаковой, после чего та наняла адвоката, утверждает канал.

Однако, по информации Mash, Таганский суд не принял заявление адвоката актрисы о бездействии ведомства.

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Ранее в интернете появились сообщения о том, что спектакли с участием Лии Ахеджаковой убирают из репертуара «Современника». В качестве причины указывались нелестные высказывания актрисы о ситуации на Украине. Однако эту информацию опровергли как в театре, так и сама артистка.

Общество,Лия Ахеджакова,Роскомнадзор,
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