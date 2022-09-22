Стало известно о требовании Ахеджаковой к Роскомнадзору

Актриса Лия Ахеджакова обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать ее хейтеров, которые пишут в интернет-пространстве, что она якобы перечисляет деньги на нужды украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ахеджакова обнаружила, что аккаунты-клоны, к которым она не имеет отношения, критикуют Россию от ее имени и призывают собирать деньги для Вооруженных сил Украины.
При этом в Роскомнадзоре якобы отказались рассмотреть официальное обращение Ахеджаковой, после чего та наняла адвоката, утверждает канал.
Однако, по информации Mash, Таганский суд не принял заявление адвоката актрисы о бездействии ведомства.
Ранее в интернете появились сообщения о том, что спектакли с участием Лии Ахеджаковой убирают из репертуара «Современника». В качестве причины указывались нелестные высказывания актрисы о ситуации на Украине. Однако эту информацию опровергли как в театре, так и сама артистка.