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57 минут назад

Ксения Собчак прокомментировала слухи о спешном отъезде в Израиль

Слово и Дело

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила за слухи о спешном отъезде из России.

Ксения Собчак прокомментировала слухи о спешном отъезде в Израиль
Фото: Global Look Press | Alexander KulebyakinGlobal Look Press | Alexander Kulebyakin

Пользователи Сети активно обсуждают информацию об отъезде Собчак. Якобы она и ее супруг театральный режиссер Константин Богомолов собираются покинуть Россию. Согласно слухам, у семейной четы есть израильское гражданство. Журналистка вышла на связь и прояснила ситуацию.

«Я в России, я со своей родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Сейчас, например, решаю вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста», — прокомментировала телеведущая слухи о спешном отъезде в Израиль в своем Telegram-канале.

Собчак отметила, что развеивает информацию о своей эмиграции стабильно раз в два месяца.

Общество,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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