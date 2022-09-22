Ксения Собчак прокомментировала слухи о спешном отъезде в Израиль

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила за слухи о спешном отъезде из России.
Пользователи Сети активно обсуждают информацию об отъезде Собчак. Якобы она и ее супруг театральный режиссер Константин Богомолов собираются покинуть Россию. Согласно слухам, у семейной четы есть израильское гражданство. Журналистка вышла на связь и прояснила ситуацию.
«Я в России, я со своей родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Сейчас, например, решаю вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста», — прокомментировала телеведущая слухи о спешном отъезде в Израиль в своем Telegram-канале.
Собчак отметила, что развеивает информацию о своей эмиграции стабильно раз в два месяца.