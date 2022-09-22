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26 минут назад

Попавшие под частичную мобилизацию россияне рассказали о получении повесток

Lenta.ruиещё 4

Попавшие под частичную мобилизацию москвичи рассказали, как получили повестки в военкомат. Подробностями они поделились в разговоре с «Лентой.ру».

Попавшие под частичную мобилизацию россияне рассказали о получении повесток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из мужчин, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что повестку принесли ему домой.

«Мне позвонили в дверь днем 21 сентября и передали повестку прямо в руки», — рассказал он.

Мужчина отметил, что не участвовал в боевых действиях, однако проходил срочную службу в Подмосковье. Он также рассказал, что явиться в военкомат ему нужно в середине октября.

«Про то, что нужно брать с собой, ничего сказано не было», — поделился попавший под частичную мобилизацию мужчина.

Другой попавший под частичную мобилизацию москвич рассказал, что повестку ему принесли на работу.

«Утром пришли в офис. Передали в руки. Сказать, что я не ожидал — это ничего не сказать. Я служил, но нигде ни в чем не участвовал», — отметил он.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой. «Работа будет проводиться планово», — сказал Шойгу, подчеркнув, что она не коснется студентов и срочников.

Общество,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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