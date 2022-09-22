Пока вы спали: заявление Трасс об Украине и рост цен на авиабилеты в 15 раз

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Трасс пообещала помогать Украине «сколько потребуется»

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Великобритания не успокоится, «пока Украина не одержит верх». Лондон намерен и дальше поддерживать Киев поставками военной техники. Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, пишут «Известия».

«Украинцы защищают не просто свою страну, они защищают наши ценности и безопасность всего мира. (…) Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется», — заверила она.

Финляндия готовит полный запрет на въезд российских туристов

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о начале реализации полного запрета российским туристам на въезд в страну из-за украинского кризиса. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы, пока Россия ведет войну против Украины, отпуск россиян или поездки в Финляндию или другие части Европы продолжались в обычном режиме»,— заметил он, пояснив, что ведется разработка новых законодательных актов для введения запрета и они «будут созданы очень быстро».

В России вводятся новые лимиты на потребкредиты

Центробанк принял решение применить с 1 января 2023 года новый инструмент — макропруденциальные лимиты, чтобы сократить число выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями рискованных займов. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что такая мера призвана «обезопасить как сами банки от риска невозврата, так и граждан от непомерного роста долговой нагрузки».

В первую очередь ограничения коснутся выдачи кредитов тем россиянам, которые уже находятся в преддефолтном состоянии.

Авиабилеты подорожали в 15 раз после объявления частичной мобилизации

Жители России после объявления президентом частичной мобилизации скупили все авиабилеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул. Ажиотажный спрос вызвал резкий рост стоимости на перелеты в безвизовые направления. Об этом со ссылкой на свои источники в отрасли сообщает «Коммерсант».

По данным издания, авиабилеты на эти направления выросли в цене в 10–15 раз. Так, ночные билеты «Азимута» в Ереван, стоимость которых начинались от 16 тысяч, быстро закончились, а цена на ближайшие доступные вылеты с 25 по 30 сентября - 97 тысяч руб. В Стамбул раньше можно было улететь с Red Wings за 35 тысяч рублей, сейчас же ближайший вылет на 23 сентября стоит 152 тысяч рублей без багажа.

Боррель пообещал новые санкции против России

ЕС намерен ввести дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.