Пока вы спали: заявление Трасс об Украине и рост цен на авиабилеты в 15 раз

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Великобритания не успокоится, «пока Украина не одержит верх». Лондон намерен и дальше поддерживать Киев поставками военной техники. Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, пишут «Известия».
«Украинцы защищают не просто свою страну, они защищают наши ценности и безопасность всего мира. (…) Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется», — заверила она.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о начале реализации полного запрета российским туристам на въезд в страну из-за украинского кризиса. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы, пока Россия ведет войну против Украины, отпуск россиян или поездки в Финляндию или другие части Европы продолжались в обычном режиме»,— заметил он, пояснив, что ведется разработка новых законодательных актов для введения запрета и они «будут созданы очень быстро».
Центробанк принял решение применить с 1 января 2023 года новый инструмент — макропруденциальные лимиты, чтобы сократить число выдаваемых банками и микрофинансовыми организациями рискованных займов. Об этом пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что такая мера призвана «обезопасить как сами банки от риска невозврата, так и граждан от непомерного роста долговой нагрузки».
В первую очередь ограничения коснутся выдачи кредитов тем россиянам, которые уже находятся в преддефолтном состоянии.
Жители России после объявления президентом частичной мобилизации скупили все авиабилеты в Дубай, Ереван, Астану и Стамбул. Ажиотажный спрос вызвал резкий рост стоимости на перелеты в безвизовые направления. Об этом со ссылкой на свои источники в отрасли сообщает «Коммерсант».
По данным издания, авиабилеты на эти направления выросли в цене в 10–15 раз. Так, ночные билеты «Азимута» в Ереван, стоимость которых начинались от 16 тысяч, быстро закончились, а цена на ближайшие доступные вылеты с 25 по 30 сентября - 97 тысяч руб. В Стамбул раньше можно было улететь с Red Wings за 35 тысяч рублей, сейчас же ближайший вылет на 23 сентября стоит 152 тысяч рублей без багажа.
ЕС намерен ввести дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.
По словам Борреля, санкции «будут представлены максимально быстро». Также в ЕС заявили о намерении усилить военную поддержку Киева.