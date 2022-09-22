Главред RT Маргарита Симоньян подвергла сомнению слова Аллы Пугачевой касательно ее супруга Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом). В эфире передачи «Кеосаян daily» на Rutube она опровергла заявления Примадонны о том, что комик — искренний и порядочный патриот своей страны.

«"Искренний". Главное, что мне понравилось здесь — "искренний". Я про его искренность уже ответила у Соловьева, за что потом огребла!» — сказала Симоньян, напомнив, что тогда заявила о нетрадиционной ориентации Галкина.

Журналистка отметила, что сделала это в тот день, когда комик записал свое обращение к подписчикам о том, что «Россия врет» — после таких слов Галкина она решила рассказать, как он «сам врет всю жизнь». Она также напомнила, что Галкин распространял недостоверную информацию и вводил людей в заблуждение.

«То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист», — подчеркнула главред RT.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России вместе с детьми. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.