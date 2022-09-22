Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя в федеральных сетях на 40-50 процентов в ближайшие три месяца. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

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По данным издания, ассортимент импортного алкоголя крупных ритейлеров за июнь-август уже сократился на 40-95 процентов год к году. Кроме того, импорт данной продукции за этот период снизился на 60-100 процентов. В АКОРТ уточнили, что полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань, импорт виски упал на 70 процентов, а французского коньяка и импортного пива — на 60.

В результате по итогам первых шести месяцев 2022 года ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35 процентов. При этом отмечается, что часть отгрузок спиртного была запрещена в рамках санкций Запада против России. Некоторые компании сами остановили поставки или ушли с рынка.

По мнению председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, оптимальным способом пополнения ассортиментов в преддверии зимних праздников может стать параллельный импорт ушедших алкогольных брендов. С другой стороны, гендиректор алкогольного дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов выразил мнение, что некоторые глобальные компании могут возобновить поставки, а разрешение их брендов к параллельному импорту станет препятствием.