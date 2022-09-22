В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
18 минут назад

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

Москва24иещё 1

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть в школы начальную военную подготовку.

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
Фото: Москва 24Москва 24

"Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции", – сказал он в интервью РИА Новости.

Изучение начальной военной подготовки в школах было отменено в начале 1990 годов. В конце июня текущего года возродить этот курс предложили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что курс начальной военной подготовки входит в программу школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", однако в ведомстве, по его словам, готовы обсуждать возможность расширения данного курса.

Общество,Борис Чернышов,Михаил Мишустин,Сергей Кравцов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители