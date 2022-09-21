Назван худший способ отказаться от курения

Врач-пульмонолог и кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян заявила, что электронные сигареты являются худшим способом бросить курить. Об этом сообщает «Ура.ру».
По словам Гамбарян, электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость также, как и обычные.
«Они не дают снижать распространенность курения как такового. Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространенность использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», – заявила Гамбарян.
Она также добавила, что электронные сигареты набирают популярность и среди ранее не куривших людей.
«Это входные ворота для молодых некурящих людей, которые иначе бы не выбирали такой путь, поскольку все-таки у нас теперь в моде здоровый образ жизни. Но подростки, не без агрессивного маркетингового участия табачных компаний, не осознают вред этих электронных сигарет. Они думают, что это пар, он безвреден, потому что он в нашем понимании – вода. Но там содержится очень много вредных веществ. И молодые люди не признают или не осознают, что это тоже вызывает зависимость. Эти продукты очень вредны и опасны для будущего молодежи», – уточнила Гамбарян.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области 15-летний подросток умер после курения электронной сигареты.