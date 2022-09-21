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2 часа назад

Мощи преподобного Сергия Радонежского доставили в Смоленск

ТАСС

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в смоленский Свято-Успенский кафедральный собор. В 2022 году отмечается 600-летие их обретения, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Мощи преподобного Сергия Радонежского доставили в Смоленск
Фото: ТАССТАСС

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12 июня по 7 октября на территории нашей страны проходят торжественные богослужения и мероприятия в связи с принесением ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского по случаю 600-летия их обретения. За это время святыня побывает, по меньшей мере, в 50 епархиях Русской Православной Церкви <…>. Сегодня вечером в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска принял участие в торжественной встрече ковчега с мощами и молебне в честь святыни. Ковчег будет находиться здесь до конца завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая протяженность маршрута составляет порядка 30 тыс. км. Проект завершится в Балашихе 7 октября - накануне дня преставления преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский - основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке. Русская православная церковь в 2022 году празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Общество,Патриарх Кирилл,Алексей Островский,Сергий Радонежский,РПЦ,
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