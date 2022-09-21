Мощи преподобного Сергия Радонежского доставили в Смоленск

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12 июня по 7 октября на территории нашей страны проходят торжественные богослужения и мероприятия в связи с принесением ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского по случаю 600-летия их обретения. За это время святыня побывает, по меньшей мере, в 50 епархиях Русской Православной Церкви <…>. Сегодня вечером в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска принял участие в торжественной встрече ковчега с мощами и молебне в честь святыни. Ковчег будет находиться здесь до конца завтрашнего дня", - говорится в сообщении.