Названа болезнь, которая есть у каждого седьмого россиянина

Как сообщают эксперты, в период обострения желтухи больной быстро устает, а также начинает испытывать тошноту, изжогу и горечь во рту. У некоторых появляется боль в правом подреберье и пигментные пятна. При этом болезнь может протекать и бессимптомно. Эксперты утверждают, что сама по себе желтуха не несёт значительной угрозы для организма, но может способствовать развитию таких недугов, как холецистит и дискинезии желчевыводящих путей.