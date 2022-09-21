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7 минут назад

Названа болезнь, которая есть у каждого седьмого россиянина

Елена Прошина

Исследователи из Медико-генетического центра Genotek заявляют, что каждый седьмой житель России болен желтухой. Об этом сообщает LIVE 24.

Названа болезнь, которая есть у каждого седьмого россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают эксперты, в период обострения желтухи больной быстро устает, а также начинает испытывать тошноту, изжогу и горечь во рту. У некоторых появляется боль в правом подреберье и пигментные пятна. При этом болезнь может протекать и бессимптомно. Эксперты утверждают, что сама по себе желтуха не несёт значительной угрозы для организма, но может способствовать развитию таких недугов, как холецистит и дискинезии желчевыводящих путей.

«По назначению лечащего врача больному могут рекомендовать медикаментозную терапию, соблюдение режима питания и прием витаминов – B, E, A. В большинстве случаев прогноз болезни – благоприятный», – утверждают врачи.

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