Юрист объяснил статус россиян со справкой вместо военного билета

«Если объявят всеобщую мобилизацию, то [обладателей справок] будут призывать, как и всех. К ним будут применяться те же условия, как к людям, которые не служили, но имеют военный билет. То же касается и тех, кто вообще не имеет никаких [регулирующих статус военнообязанного] документов», — сказал он.