Мошенники начали предлагать способы уйти от мобилизации

Мошенники стали звонить россиянам и предлагать способы избежать мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру».
Злоумышленники обещают выслать на почту договор, за который просят 50 тысяч рублей. После оплаты мошенники исчезают. Ситуацию прокомментировали специалисты на кибербезопасности из Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Газинформсервиса».
«Были многочисленные мошеннические схемы периода пандемии (продажа QR-кодов, сертификатов о вакцинации) или санкции против России (помощь с выводом и обналичкой средств, приобретение товаров ушедших из России брендов). Сейчас злоумышленники тоже адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку», – сообщил ведущий аналитик Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.
Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников считает, что подобная схема точно будет работать в первое время, пока общество «взбудоражено новостями». Однако со временем схема перестанет приносить прибыль и мошенники попытаются её изменить.
«Поэтому она будет усложняться “липовыми” звонками из военкомата или иными “украшениями” из области социальной инженерии. Это нужно понимать и быть готовым к подобным звонкам от злоумышленников», – предупреждает Овчинников.
Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напоминает, что если перевод мошенникам всё-таки осуществлен, стоит незамедлительно обратиться в банк и в правоохранительные органы.
Ранее в Москве задержали мошенников, которые вымогали деньги на свиданиях.