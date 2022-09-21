В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
22 минуты назад

Мошенники начали предлагать способы уйти от мобилизации

Елена Прошина

Мошенники стали звонить россиянам и предлагать способы избежать мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру».

Мошенники начали предлагать способы уйти от мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Злоумышленники обещают выслать на почту договор, за который просят 50 тысяч рублей. После оплаты мошенники исчезают. Ситуацию прокомментировали специалисты на кибербезопасности из Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Газинформсервиса».

«Были многочисленные мошеннические схемы периода пандемии (продажа QR-кодов, сертификатов о вакцинации) или санкции против России (помощь с выводом и обналичкой средств, приобретение товаров ушедших из России брендов). Сейчас злоумышленники тоже адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку», – сообщил ведущий аналитик Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников считает, что подобная схема точно будет работать в первое время, пока общество «взбудоражено новостями». Однако со временем схема перестанет приносить прибыль и мошенники попытаются её изменить.

«Поэтому она будет усложняться “липовыми” звонками из военкомата или иными “украшениями” из области социальной инженерии. Это нужно понимать и быть готовым к подобным звонкам от злоумышленников», – предупреждает Овчинников.

Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напоминает, что если перевод мошенникам всё-таки осуществлен, стоит незамедлительно обратиться в банк и в правоохранительные органы.

Ранее в Москве задержали мошенников, которые вымогали деньги на свиданиях.

Общество,Сергей Голованов,Евгений Егоров,Дмитрий Овчинников,Лаборатория Касперского,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители