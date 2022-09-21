Мошенники начали предлагать способы уйти от мобилизации

Мошенники стали звонить россиянам и предлагать способы избежать мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Злоумышленники обещают выслать на почту договор, за который просят 50 тысяч рублей. После оплаты мошенники исчезают. Ситуацию прокомментировали специалисты на кибербезопасности из Group-IB, «Лаборатории Касперского» и «Газинформсервиса».

«Были многочисленные мошеннические схемы периода пандемии (продажа QR-кодов, сертификатов о вакцинации) или санкции против России (помощь с выводом и обналичкой средств, приобретение товаров ушедших из России брендов). Сейчас злоумышленники тоже адаптируют свои аферы под актуальную новостную повестку», – сообщил ведущий аналитик Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников считает, что подобная схема точно будет работать в первое время, пока общество «взбудоражено новостями». Однако со временем схема перестанет приносить прибыль и мошенники попытаются её изменить.

«Поэтому она будет усложняться “липовыми” звонками из военкомата или иными “украшениями” из области социальной инженерии. Это нужно понимать и быть готовым к подобным звонкам от злоумышленников», – предупреждает Овчинников.

Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напоминает, что если перевод мошенникам всё-таки осуществлен, стоит незамедлительно обратиться в банк и в правоохранительные органы.