Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом

«Сергей начал сниматься в нашей картине "Позывной "Журавли"" о буднях фронтовой разведки в 1943 году в одной из главных ролей. Первый съемочный день у него состоялся три дня назад, мы сняли первый эпизод с его участием. Мы договорились о том, что он должен был 20 сентября приехать к нам на съемку на студию на своем бронированном автомобиле, который он приобрел. Он попросил меня, чтобы вчера во время съемки мои художники закамуфлировали этот автомобиль. А после съемки сегодня утром он должен был поехать на этом автомобиле в Донбасс. Все, что дальше произошло, вы знаете», — рассказал актер.