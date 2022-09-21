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12 минут назад

На Twitch вместо видео с конфоркой российского газа появился стрим с горячей ванной

Деловая газета "Взгляд"

Канал «русского парня» со стримом конфорки с газом на Twitch заблокировали, но вместо него появился стрим с горячей водой в ванной, автор рассказал, что купает там котят и утят. На видео при этом подпись: «Из Москвы с любовью, зима близко!»

На Twitch вместо видео с конфоркой российского газа появился стрим с горячей ванной
Фото: nguyenhonstudio-23737724/pixabaynguyenhonstudio-23737724/pixabay

«В данный момент этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch», – говорится на странице заблокированного стримера.

В то же время на странице другого стримера RussianHotWater идет трансляция ванной, в которой льется горячая вода.

«Russian 24/7 Hot Water wasting!! Просто лью горячую воду, купаю утят и кота. Большой привет (предыдущему стримеру с газом – прим. ВЗГЛЯД)», – подписана трансляция.

В чате заметили, что в трансляции также есть упаковка соли для ванн «Крымская морская соль».

Ранее платформа без объяснения причин забанила канал россиянина, который запустил круглосуточную трансляцию горящих газовых конфорок под российские треки.

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