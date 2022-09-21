Гибель Сергея Пускепалиса: актер мог предсказать свою смерть

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис мог предсказать свою смерть. Издание «СтарХит» обратило внимание на один из новых фильмов с участием Пускепалиса, в котором есть сцена, сейчас выглядящая роковой.

В картине Тиграна Кеосаяна «Бессмертные», вышедшей в 2021 году, он играет одного из четверых друзей, которые служили в Афганистане и встретились спустя десятилетия.

Персонаж Сергея Пускепалиса серьезно болен.

«Месяца три, может, четыре, может, раньше», — говорит герой Пускепалиса в ответ на вопрос о том, сколько ему осталось жить. «Что же вы делаете? Что же вы все уходите и уходите?» — отвечает ему героиня.

Цифровой релиз фильма состоялся в феврале 2022 года.

Актер Сергей Пускепалис погиб, перегоняя «гуманитарный» броневик для военных Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Микроавтобус «Форд Транзит», бывшую инкассаторскую машину, планировали закамуфлировать и отправить в ДНР, в подарок подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».

Пускепалис был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова и членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Опубликовано видео момента смертельной аварии, в которой погиб актер и режиссер, художественный руководитель Театра Волкова Сергей Пускепалис. Ролик показал Telegram-канал Shot.

На видео можно увидеть, как на повороте фургон, которым управлял 56-летний сотрудник ярославского театра драмы Александр Синицын, зацепил прицеп одной фуры, упал набок и врезался во вторую фуру.

В результате аварии Синицын и Пускепалис, который был пассажиром фургона, погибли.

Бронированный микроавтобус «Форд Транзит» 56-летний Пускепалис перегонял для военных Донбасса. У него остались жена и сын.

Кинодебют Пускепалиса как актера состоялся в 2003 году, он сыграл эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Получил известность после роли в фильме «Простые вещи». Сыграл главные роли в сериалах «Идеалист», «Крик совы», «Аптекарь», фильме-катастрофе «Метро».

Автомобиль режиссера и актера Сергея Пускепалиса выехал на встречную полосу, он столкнулся с одной фурой, а затем с другой, сообщили в следственном управлении СК по Ярославской области.

«При движении в сторону города Москвы, 56-летний водитель (машины Пускепалиса – прим. ВЗГЛЯД) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400, с полуприцепом, под управлением 36-летнего водителя», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

От удара машину артиста отбросило в двигавшийся во встречном направлении грузовик DAF XF с полуприцепом под управлением 56-летнего водителя.

Пускепалис и пассажир его авто скончались на месте, водитель DAF получил травмы и был госпитализирован.

Водитель Александр Синицын, погибший вместе с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом в автокатастрофе по дороге из Ярославля в Москву, впервые сел за руль не служебного авто, а бронированной машины. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в Волковском театре.

Машина, которую Синицын и Пускепалис планировали передать военным Донбасса, стала слишком тяжелой для водителя, полагают в театре. В учреждении культуры думают, что Синицын не справился с управлением, когда его занесло на повороте.

В театре также уточняют, что Синицын проработал в коллективе почти 20 лет. «Мы привыкли каждый день видеть его за рулем автомобиля. Надежный товарищ, профессионал своего дела, он всегда ответственно относился к своей работе, в любой момент готов был прийти на помощь. Вместе с актерами и работниками цехов Александр побывал в разных уголках страны и за рубежом, обеспечивая выступления театра на гастролях и фестивалях», — рассказали коллеги.

Ранее сообщалось, что по факту смертельного дорожного-транспортного происшествия, в котором погибли Пускепалис и Синицын, возбуждено уголовное дело.

Незадолго до смерти у актера и режиссера Сергея Пускепалиса возник конфликт из-за ситуации на Украине. Об этом рассказала в колонке для mk.ru театровед, искусствовед Светлана Хохрякова.

По словам театроведа, инцидент произошел в Санкт-Петербурге в ресторане.

«Раздался женский крик, потом мужской. Не сразу разобрались, что связаны они с Сергеем Пускепалисом», — вспомнила она.



«Он вступил в какой-то спор с жильцами нашего отеля. Они кричали ему: «Думаете, что раз вы известный артист, то вам все можно? А у нас сегодня на Украине погиб близкий друг», — процитировала Хохрякова конфликтующих.

Конфликт удалось погасить стараниями одной актрисы, «проявившей чудеса деликатности».

«После чего Сергей и его недавние оппоненты примирились и уже потом вместе сидели за одним столом и говорили по душам», — заключила автор колонки.

Похороны заслуженного артиста России, художественного руководителя Театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП, пройдут 23 сентября в городе Железноводск, Ставропольского края, сообщает пресс-служба театра. Прощание с актером состоится накануне, 22 сентября, в том же театре.

Траурные мероприятия в Театре им. Федора Волкова будут проходить с 9:00 до 12:30 в большом зрительном зале. <...> Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, — говорится в заявлении театра.

Гражданская панихида в Волковском театре начнется в 10 утра, отпевание состоится в Казанском монастыре в 13 часов.

56-летний актер Сергей Пускепалис трагически погиб в ДТП 20 сентября. Легковой автомобиль с артистом столкнулся с грузовиком. Мужчина скончался на месте. Трагедия произошла в Ярославской области.

Пускепалис занимался творческими проектами, а в свободное время тратил на благотворительность. После начала СВО актер часто бывал на Донбассе. В ДТП Сергей попал, когда вез гуманитарную помощь.

Разумеется, Сергей не мог предвидеть такой финал. Адвокаты считают, что актер не оформил завещание, так как в таком возрасте об этом еще не думают.