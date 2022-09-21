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1 час назад

Симоньян ответила на просьбу Пугачевой

Елена Прошина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в шоу «Кеосаян daily» ответила на просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Об этом пишет «СтарХит».

Я молчала два года: Симоньян ответила на просьбу Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что в своем послании Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова.

«При этом, вернувшись сюда, первое, что она сказала, что хочет набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне? Очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова», — сказала журналистка.

Также Симоньян припомнила Пугачевой случай, когда Галкин оскорбил ее мужа Тиграна Кеосаяна.

«Когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Я могла бы, но не стала и Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы как раз личностные разборки, шоу-бизовские дела, об которые мне неприятно мараться. Никто из нашей семьи эту семью пальцем не трогал, не говорил», — поделилась Симоньян.

Как в России отреагировали на требование Пугачёвой признать её иноагентом

Напомним, недавно правоохранительные органы Подмосковья начали проверку в отношении Аллы Пугачевой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. С соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Звенигорода. Женщина считает, что в посте певицы с просьбой признать ее иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ.

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