Я молчала два года: Симоньян ответила на просьбу Пугачевой

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в шоу «Кеосаян daily» ответила на просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Об этом пишет «СтарХит».
Она напомнила, что в своем послании Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова.
«При этом, вернувшись сюда, первое, что она сказала, что хочет набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне? Очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова», — сказала журналистка.
Также Симоньян припомнила Пугачевой случай, когда Галкин оскорбил ее мужа Тиграна Кеосаяна.
«Когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Я могла бы, но не стала и Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы как раз личностные разборки, шоу-бизовские дела, об которые мне неприятно мараться. Никто из нашей семьи эту семью пальцем не трогал, не говорил», — поделилась Симоньян.
Напомним, недавно правоохранительные органы Подмосковья начали проверку в отношении Аллы Пугачевой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. С соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Звенигорода. Женщина считает, что в посте певицы с просьбой признать ее иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ.