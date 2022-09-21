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8 минут назад

Twitch заблокировал канал ростовского блогера, снимавшего горящую газовую конфорку

Газета.Ru

Twitch заблокировал канал россиянина, который запустил круглосуточную трансляцию горящих газовых конфорок под песни группы "Сектор Газа".

Канал снимавшего горящую газовую конфорку ростовского блогера заблокировали
Фото: 

Блогер из Ростовской области запустил онлайн-стрим на сервисе Twitch с газовой конфоркой, которая горит сутки без перерыва. При этом видеоряд сопровождают песни группы "Сектор Газа".

Поверх изображения газовой плиты блогер оставил сообщение "Из России с любовью" и указал, что платит за газ €1,44 в месяц, очевидно, иронизируя над ситуацией с ценами на газ в Европе.

Теперь же при попытке посмотреть стрим появляется сообщение:

"В данный момент этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch".

Причина блокировки не уточняется.

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