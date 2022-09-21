Канал снимавшего горящую газовую конфорку ростовского блогера заблокировали

Twitch заблокировал канал россиянина, который запустил круглосуточную трансляцию горящих газовых конфорок под песни группы "Сектор Газа".

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Блогер из Ростовской области запустил онлайн-стрим на сервисе Twitch с газовой конфоркой, которая горит сутки без перерыва. При этом видеоряд сопровождают песни группы "Сектор Газа".

Поверх изображения газовой плиты блогер оставил сообщение "Из России с любовью" и указал, что платит за газ €1,44 в месяц, очевидно, иронизируя над ситуацией с ценами на газ в Европе.

Теперь же при попытке посмотреть стрим появляется сообщение:

"В данный момент этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch".