В РЖД ответили на слухи о требовании с мужчин справок из военкомата

РЖД опровергли распространенные ранее сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщили в компании, сотрудники РЖД таких документов не требуют, а билеты продаются без ограничений.

«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», - сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что РЖД прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.

Также появилась информация, что якобы после объявления мобилизации все билеты на прямые рейсы из российских городов в Стамбул и Ереван раскупили за несколько минут.