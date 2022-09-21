В РЖД ответили на слухи о требовании с мужчин справок из военкомата

РЖД опровергли распространенные ранее сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата. Об этом пишут РИА Новости.
Как сообщили в компании, сотрудники РЖД таких документов не требуют, а билеты продаются без ограничений.
«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», - сообщили в пресс-службе РЖД.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что РЖД прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.
Также появилась информация, что якобы после объявления мобилизации все билеты на прямые рейсы из российских городов в Стамбул и Ереван раскупили за несколько минут.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что введение частичной мобилизации не подразумевает ограничения на передвижение по стране для тех, кто попал под призыв. Однако он отметил, что «лучше этого не делать», так как, согласно ч.2 ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», чтобы уехать необходимо получить разрешение военных комиссариатов.