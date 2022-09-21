Гражданам России напомнили, что при объявлении мобилизации выезд с места жительства состоящих на воинском учете запрещен. Об этом пишет Telegram канал «Говорит Москва».
Об этом говорится в части 2-й статьи 21-ой ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
«Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас», - говорится в законе.
В Министерстве обороны пока не приводят подробностей о выезде граждан, которые состоят на воинском учете.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Так, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
При этом все призванные на службу перед отправкой в военные части в обязательном порядке будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о мобилизации уже подписан президентом и вступил в силу.