Гражданам России напомнили, что при объявлении мобилизации выезд с места жительства состоящих на воинском учете запрещен. Об этом пишет Telegram канал «Говорит Москва».

Об этом говорится в части 2-й статьи 21-ой ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

«Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас», - говорится в законе.

В Министерстве обороны пока не приводят подробностей о выезде граждан, которые состоят на воинском учете.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Так, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.