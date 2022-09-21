Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за супругом — шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Выступление журналистки в шоу «Кеосаян daily» цитирует «СтарХит».
Она указала на то, что в недавнем посте вернувшаяся в Россию Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова.
«При этом, вернувшись сюда, первое, что она сказала, что хочет набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне? Очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова», — рассказала она.
Симоньян также напомнила Пугачевой о случае, когда Галкин оскорбил мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна.
«Когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Я могла бы, но не стала и Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы как раз личностные разборки, шоу-бизовские дела, об которые мне неприятно мараться. Никто из нашей семьи эту семью пальцем не трогал, не говорил», — поделилась Симоньян.
16 сентября Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов за получение денежных средств от Украины.
Ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом «лучшим общественным заявлением».