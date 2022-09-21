«Когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Я могла бы, но не стала и Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы как раз личностные разборки, шоу-бизовские дела, об которые мне неприятно мараться. Никто из нашей семьи эту семью пальцем не трогал, не говорил», — поделилась Симоньян.