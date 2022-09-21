Как сейчас оформить шенгенскую визу

Председатель комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов рассказал «Вечерней Москве», возможно ли сейчас оформить шенгенскую визу и как это можно сделать.

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— Безусловно, оформить шенгенскую визу россиянам реально, но, надо признаться, крайне затруднительно. Часть стран, такие как Польша, Латвия, Литва и Эстония, попросту отказали нам в ее выдаче. Но остались государства со здравомыслящим руководством. Они понимают, что запрет на выдачу виз россиянам — это не что иное, как прямое нарушение прав человека. Тем не менее ситуация такова, — сообщил он.

Эксперт отметил, что ждать визу теперь придется дольше. Если раньше ее оформляли за считанные дни, то сейчас рассмотрение заявок может затянуться до 45–60 дней. По его словам, бюрократии тоже стало больше — пакет документов, необходимый для заявки, стал гораздо толще. Так, в визовом центре могут потребовать дополнительные сведения о наличии недвижимости и машины.

— Из неприятного — возросла и стоимость самой услуги — с 35 до 80 евро. Теоретически получить шенгенскую визу сейчас реально, но сомневаюсь, что многие захотят проходить такую сложную и дорогую процедуру. Так что вряд ли поездки в Европу вызовут большой ажиотаж среди россиян в ближайшее время, — заключил Абрамов.