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1 час назад

Стала известна дата прощания с Пускепалисом

Елена Прошина

Прощание с художественным руководителем Театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле 22 сентября. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь культурного учреждения Екатерина Анкудинова.

Стала известна дата прощания с Пускепалисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что панихида и отпевание Пускепалиса пройдут в Волковском театре. При этом, по слова Анкудиновой, похоронят худрука не в Ярославле.

О смерти Пускепалиса стало известно сегодня, 20 сентября. Он погиб в результате ДТП на трассе М8 Ярославской области. Вместе с ним в микроавтобусе находился его водитель. Он также скончался.

Отмечается, что худрук вез в грузовике гуманитарную помощь батальону «Болт», действующему в Донбассе. Пускепалису, как и его водителю, было 56 лет.

Общество,Сергей Пускепалис,
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