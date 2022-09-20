Стала известна дата прощания с Пускепалисом

Прощание с художественным руководителем Театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле 22 сентября. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь культурного учреждения Екатерина Анкудинова.
Она отметила, что панихида и отпевание Пускепалиса пройдут в Волковском театре. При этом, по слова Анкудиновой, похоронят худрука не в Ярославле.
О смерти Пускепалиса стало известно сегодня, 20 сентября. Он погиб в результате ДТП на трассе М8 Ярославской области. Вместе с ним в микроавтобусе находился его водитель. Он также скончался.
Отмечается, что худрук вез в грузовике гуманитарную помощь батальону «Болт», действующему в Донбассе. Пускепалису, как и его водителю, было 56 лет.