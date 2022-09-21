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11 минут назад

Минюст не рассматривал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Lenta.ruиещё 2

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что ведомство не рассматривало просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Минюст прокомментировал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, обращение с просьбой присвоить статус иноагента должно быть официальным, так как Минюст не рассматривает посты в социальных сетях.

«Пугачева не обращалась в Минюст. Обращение должно быть официальным», — заявил Свириденко корреспонденту издания, подтвердив, что сообщение в соцсетях не является обращением в ведомство.

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Ранее стало известно, что Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии из-за поста с просьбой признать ее иноагентом. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Общество,Олег Свириденко,Алла Пугачева,
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