Минюст прокомментировал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что ведомство не рассматривало просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT.

По словам политика, обращение с просьбой присвоить статус иноагента должно быть официальным, так как Минюст не рассматривает посты в социальных сетях.

« Пугачева не обращалась в Минюст. Обращение должно быть официальным», — заявил Свириденко корреспонденту издания, подтвердив, что сообщение в соцсетях не является обращением в ведомство.

Ранее стало известно, что Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии из-за поста с просьбой признать ее иноагентом. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.