Пугачеву заподозрили в дискредитации российской армии

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, с соответствующим заявлением в полицию Подмосковья обратилась жительница Звенигорода.
Обращение поступило к правоохранителям в ночь на 20 сентября. Россиянка посчитала, что в посте певицы с просьбой признать ее иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ. Начала ли полиция проверку — не уточняется.
Напомним, что накануне Министерство юстиции внесло комика Максима Галкина в список иноагентов. В ведомстве указали, что юморист занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева.
После этого Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту с просьбой включить ее в список иноагентов своей «любимой страны» вслед за мужем. Певица заявила, что поддерживает позицию супруга, которого считает настоящим патриотом России.