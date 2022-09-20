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1 час назад

Пугачеву заподозрили в дискредитации российской армии

Никита Бородкин

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, с соответствующим заявлением в полицию Подмосковья обратилась жительница Звенигорода.

Пугачеву заподозрили в дискредитации российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обращение поступило к правоохранителям в ночь на 20 сентября. Россиянка посчитала, что в посте певицы с просьбой признать ее иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ. Начала ли полиция проверку — не уточняется.

Напомним, что накануне Министерство юстиции внесло комика Максима Галкина в список иноагентов. В ведомстве указали, что юморист занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева.

После этого Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту с просьбой включить ее в список иноагентов своей «любимой страны» вслед за мужем. Певица заявила, что поддерживает позицию супруга, которого считает настоящим патриотом России.

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