Пугачеву заподозрили в дискредитации российской армии

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, с соответствующим заявлением в полицию Подмосковья обратилась жительница Звенигорода.

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Обращение поступило к правоохранителям в ночь на 20 сентября. Россиянка посчитала, что в посте певицы с просьбой признать ее иноагентом есть признаки дискредитации ВС РФ. Начала ли полиция проверку — не уточняется.

Напомним, что накануне Министерство юстиции внесло комика Максима Галкина в список иноагентов. В ведомстве указали, что юморист занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева.