Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис мог предсказать свою смерть. Издание «СтарХит» обратило внимание на один из новых фильмов с участием Пускепалиса, в котором есть сцена, сейчас выглядящая роковой.

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В картине Тиграна Кеосаяна «Бессмертные», вышедшей в 2021 году, он играет одного из четверых друзей, которые служили в Афганистане и встретились спустя десятилетия.

Персонаж Сергея Пускепалиса серьезно болен. «Месяца три, может, четыре, может, раньше», — говорит герой Пускепалиса в ответ на вопрос о том, сколько ему осталось жить. «Что же вы делаете? Что же вы все уходите и уходите?» — отвечает ему героиня.

Цифровой релиз фильма состоялся в феврале 2022 года.