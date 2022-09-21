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34 минуты назад

Сергей Пускепалис мог предсказать свою смерть

Газета.Ruиещё 6

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис мог предсказать свою смерть. Издание «СтарХит» обратило внимание на один из новых фильмов с участием Пускепалиса, в котором есть сцена, сейчас выглядящая роковой.

Сергей Пускепалис мог предсказать свою смерть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В картине Тиграна Кеосаяна «Бессмертные», вышедшей в 2021 году, он играет одного из четверых друзей, которые служили в Афганистане и встретились спустя десятилетия.

Персонаж Сергея Пускепалиса серьезно болен. «Месяца три, может, четыре, может, раньше», — говорит герой Пускепалиса в ответ на вопрос о том, сколько ему осталось жить. «Что же вы делаете? Что же вы все уходите и уходите?» — отвечает ему героиня.

Цифровой релиз фильма состоялся в феврале 2022 года.

56-летний Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября на трассе М-8 в Ярославской области. Ранее Волковский театр в Ярославле сообщил дату похорон актера Сергея Пускепалиса. Заслуженного артиста России похоронят в пятницу, 23 сентября.

Общество,Сергей Пускепалис,Тигран Кеосаян,
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