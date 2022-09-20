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35 минут назад

Соловьев высмеял людей, поддерживающих Аллу Пугачеву

РИА "ФедералПресс"

Журналист Владимир Соловьев снова раскритиковал певицу Аллу Пугачеву. Он заявил, что она не выступала за мир.

«Ни за какой мир она не выступала. То, что она сказала, гораздо интереснее, тоньше, глубже. И очень забавно, как в этот момент все эти либералы начинают орать: «Вот, ура, смотрите», – написал Соловьев в своем telegram-канале.

Журналист высмеял поддерживающих Примадонну людей. Он призвал перестать возносить ее.

Соловьев заявил, что никто не замечал Пугачеву, пока она пела на сцене. Зато сейчас, по его мнению, американский телеканал АВС вдруг называет певицу «иконой».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Владимир Соловьев появился на публике с фингалом.

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