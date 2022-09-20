«Мы их на погибель и отправили»: Как погиб Сергей Бодров

Трагедия в Кармадонском ущелье забрала жизни актера Сергея Бодрова-младшего и всего съемочного коллектива. В ходе разговора с корреспондентом сетевого информационного портала «Аргументы и факты» об отношениях с ним рассказал актер Андрей Федорцов.

В 2002-м Бодров работал над новой картиной под названием «Связной». Утром 20 сентября съемочная команда отправилась в горы Владикавказа. Затем события пошли совсем не по сценарию. Ущелье неожиданно завалило льдом. Все 125 человек, которые находились в данный момент в нем, пропали без вести или мгновенно погибли. 42 из них были в команде Бодрова. Имела место маленькая надежда на их спасение, однако чуда не свершилось.

Андрей Федорцов сотрудничал с Бодровым по фильму «Брат». В двадцатую годовщину со дня трагедии актер поделился воспоминаниями о коллеге.

«Можно сказать, что мы их на погибель и отправили. Мы только вернулись из Владикавказа со съемок “Убойной силы”. Дали координаты мест. Там их и завалило», — рассказал он.

Актер отметил, что часто виделся с Бодровым на «Ленфильме». Федорцов предполагает, что успех картины «Брат» обусловлен тем, что Данила Багров воплощает собой «настоящего героя нашего времени».

Фильм «Связной» так и не был доснят.

20 лет назад в Кармадонском ущелье от ледника Колка откололась огромная глыба, при ее сходе погибли и пропали без вести 125 человек. В их числе – съемочная группа фильма «Связной» и режиссер Сергей Бодров-младший. Сегодня в Северной Осетии вспоминают жертв природной катастрофы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Чермен Улубиев.

На манеже конного театра «Нарты» представление «Легенды возвращаются». Много лет коллектив не мог оправиться от трагедии. При сходе ледника Колка погибли семеро актеров-конников и лошади. Они должны были сниматься у Сергея Бодрова.

Колоритная внешность и умение держаться в седле – кастинг у Сергея Бодрова актер конного театра Виктор Засеев прошел сразу. Он мечтал сниматься в кино, и сценарий последнего дня своей жизни словно написал заранее.

«Я уйду на охоту и потеряюсь где-то там. Провалюсь в ледовую трещину. Сыновья прилетят на самолете. И ты покажешь: «Где-то тут примерно погиб ваш отец». Ну, и камень какой-нибудь найдешь большой», – рассказала вдова Виктора Засеева Лейла Теблоева.

Трагедия произошла 20 сентября 2002 года. От ледника Колка откололся огромный кусок. При падении ледяной глыбы энергия удара сравнялась со взрывом шести водородных бомб. Сейсмостанции зафиксировали среднюю скорость потока камней и льда 360 километров в час. Эксперты говорят: такие трагедии свидетелей не оставляют.

«Масса в пределах 100 с лишним миллионов тонн плашмя упала в тыл ледника Колка. Было выбито примерно две трети общего объема льда, и вся эта масса полетела как гранулированная среда вниз по долине», – пояснил доктор геолого-минералогических наук, профессор Игорь Васьков.

Селевой поток сносил все на своем пути. Пройдя десятки километров, ледово-каменная лавина разрушила базы отдыха, дороги и поселки. Спастись и выжить в этой трагедии было невозможно. Но люди все равно верили.

Этот тоннель на пути следования ледника оставался последней надеждой. Родственники и друзья пропавших без вести верили, что здесь люди могли укрыться от стихии. 20 лет назад над ним было около 100 метров каменно-ледовой массы. Организовали крупномасштабную поисковую операцию. Чтобы добраться до тоннеля и получить хоть какую-то информацию, сверху пробуривали скважины.

Родственники и добровольцы разбили в ущелье полевой лагерь. Верили, что в тоннеле могли остаться полости с кислородом. Полтора года они бурили шурфы во льду. И только на двадцатый раз попали в тоннель, заполненный водой. Останков людей там не обнаружили.

У того тоннеля теперь стихийный мемориал. Поклонники установили памятную доску с именами актеров конного театра «Нарты» и режиссера Сергея Бодрова. Фанаты «Брата» едут сюда со всей страны.

«Он был близок к народу. Он был его голосом того периода. Как в свое время Цой, наверное, Сергей был таким же. Только один от кино, другой от музыки», – сказала туристка Мария Петухова.

«Это просто легендарные фильмы. В них нет какой-то режиссерской гениальности, сюжета какого-то неимоверного, просто это российская действительность в определенный промежуток времени», – добавил турист Захар Кононов.

Один из солистов сегодняшних «Нартов» – Казбек Багаев. Он тоже должен был ехать в злосчастную поездку. Но его дважды словно уберегал ангел-хранитель. За несколько дней до трагедии Казбек покрестился.

«Не было у меня такой причины, что мне надо сделать что-то важное, кто-то меня ждет или я кому-то что-то пообещал. Нет! Я просто в первый раз вылез из машины. Во второй раз я должен был поехать и тоже не поехал. Тоже не могу найти этому объяснение», – сказал Казбек Багаев.

Сегодня на месте трагедии стоит принесенный ледником огромный валун. Так, как это и предвидел актер Виктор Засеев. К этому камню каждый год приходят родные и друзья погибших.

Добавим, что после гибели режиссера Сергея Бодрова-младшего продюсеры фильма «Связной» отказались доснимать картину.

Участники экспедиции, отправленной на поиски актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего вместе со съемочной группой при сходе ледника Колка в Северной Осетии 20 сентября 2002 года, в беседе с «Лентой.ру» восстановили хронологию катастрофы.

Сход ледника объемом в 130 миллионов кубометров произошел 20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут 30 секунд — точное время удалось установить по показаниям приборов сейсмостанции. Катастрофа началась, когда с восточного отрога горы Джимара на высоте 4350 метров в ложе ледника Колка сорвалась глыба льда объемом около восьми миллионов кубометров. Вскоре после начала схода, лавина снесла ЛЭП в поселке Кармадон и ударила в Кармадонские ворота, что позже позволило вычислить скорость, с которой двигалась масса льда и камней — она составила около двухсот километров в час.

По словам участников спасательной операции, сорвавшийся ледник засасывал под себя воду, воздух, камни и двигался будто поверх воздушной подушки. Направление потока задали ограничивавшие его горные хребты.

Далее ледник уничтожил базы отдыха в долине реки Геналдон и остановился перед поселком Гизель, где жили семь тысяч человек. Бодрова и съемочную группу фильма «Связной» ледник, вероятнее всего, накрыл по дороге к Владикавказу вблизи Кармадона.

Участник спасательной операции Тимур Бегизов, потерявший в ущелье сестру, рассказал «Ленте.ру», что Бодрова искали в единственном месте, где он и съемочная группа теоретически могли выжить — в горном тоннеле дороги на Владикавказ.

«Женщина из Нижнего Кани по имени Аза рассказала, что перед самой трагедией видела свет фар в ущелье. Машины заезжали в тоннель. По времени очень четко получалось, что это могли быть машины съемочной группы. Возникла теория, что их там закупорило, что они могут быть живы», — сообщил он.

Однако руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов, который первым оказался на месте схода ледника, считает, что останки Бодрова погребены под десятиметровым слоем камней на противоположном горном склоне.

Тела Бодрова и членов съемочной группы до сих пор не нашли, спустя 20 лет после трагедии они считаются пропавшими без вести.

Сергей Бодров-младший — российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий и актер, известный по фильмам «Кавказский пленник», «Брат», «Брат 2», «Война».

Останки актера Сергея Бодрова могут быть не там, где их ищут. Об этом заявил руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов.

«Я думаю, что Бодрова в тоннеле не было. Они сидели на повороте дороги, возле моста через реку. Там были бараки, где проходили поминки. Они в сторонке сели», – отметил Рыжанов.

Альпинист считает, что искать нужно на противоположном склоне, ближе к селу Старая Саниба. Там на глубине 10–15 метров и могут найти останки пропавшей съемочной группы, пишет Lenta.ru.

Паломничество к месту гибели группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может закончиться для поклонников актера катастрофой: ледник до сих пор представляет огромную опасность из-за его непредсказуемости, а расположенные рядом с ним отели стоят на «пороховой бочке», рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

Двадцать лет назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье в Северной Осетии со склонов Кавказского хребта сошел ледник Колка. При движении ледовой массы сформировался сель, который пронесся по ущелью со скоростью свыше 100 километров в час и привел к большим разрушениям и гибели более 100 человек, в том числе съемочной группы фильма «Связной» (рабочее название) во главе с Сергеем Бодровым-младшим.

Гофштейн отметил, что ледник Колка известен своим своенравием и «лихим поведением». Он относится к так называемым пульсирующим ледникам: лежит спокойно, потихоньку начинает двигаться, после чего безумно быстро набирает скорость. Заканчивается все «ледовой катастрофой».

«Несмотря на то что Колка достаточно известный и изученный ледник, предсказать его поведение просто невозможно. Для того чтобы оценить степень опасности, требуется гораздо больше информации, чем та, которая у нас есть. А информации о современной жизни ледника нет никакой – не хватает финансирования на изучение», – передает РИА «Новости» слова спасателя.

Эксперт отметил, что никаких выводов после трагической гибели группы Бодрова сделано не было. Наблюдений за ледником по-прежнему не ведется, никто не изучает, сколько времени нужно, чтобы ледник обрушился в следующий раз.

«Все эти экскурсии к месту гибели группы – все равно что засунуть голову в пасть к тигру. Они просто не понимают, какая опасность нависает над ними. То же самое и с отелями и гостевыми домами рядом с ущельем – пороховая бочка. Даже короткое пребывание там может кончиться катастрофой», – подчеркнул спасатель.

Для тех же, кто «вопреки здравому смыслу» отправляется в ущелье, Гофтшейн порекомендовал «изучить последние данные о состоянии ледника, дойти до самых высоких кабинетов, взять прогноз погоды и только после этого подумать, стоит ли туда идти».

Ледник Колка расположен на северном склоне Казбек-Джимарайского массива в истоках реки Геналдон, протекающей по дну Кармадонского ущелья и относящейся к бассейну Терека. Его исток начинается с высоты 3850 метров под крутыми стенами горы Джимарай-Хох. В спокойном состоянии ледник простирался на 3130 метров в длину и занимал площадь 2,47 квадратных километра. Язык Колки оканчивался на высоте 2950 метров. Ледник питается снежными лавинами и обвалами. Колка относится к классу пульсирующих ледников, которые отличаются внезапными продвижениями своих концов, вне видимой связи с изменениями климата.

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