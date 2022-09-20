Символ 1990-х: что мы знаем о Сергее Бодрове-младшем?

Известный актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб в результате схода ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии-Алании ровно 20 лет назад, 20 сентября 2002 года. «Рамблер» собрал самые известные факты из жизни артиста, который стал настоящим символом 1990-х.

Фото: ТАСС ТАСС

«Брат»

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Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье режиссера Сергея Бодрова-старшего и преподавателя МГУ Валентины Бодровой. Его родители развелись, когда мальчику исполнилось 13 лет. Бодров закончил школу № 1265 с углубленным изучением французского языка и хотел поступать во ВГИК, но под влиянием отца передумал.

В итоге будущий актер закончил отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, специализируясь на живописи венецианского Возрождения. Однако от актерской судьбы ему уйти не удалось. Впервые Сергей Бодров-младший появился на экране в фильмах отца «Я тебя ненавижу» и «СЭР (Свобода — это рай)». Но настоящую всенародную любовь ему принесла роль Данилы Багрова в картинах режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

«Конечно, я не могу поступать, как Данила Багров. Что-то мешает. А он это делает. И кто-то другой на той же войне это делает. Значит, мы должны хотя бы душой быть с ними, понимать, что они где-то там что-то делают за нас», - рассказывал актер об этой роли.

Личная жизнь

Сергей Бодров-младший был женат на выпускнице МИИГАиКа Светлане Михайловой. В браке родилось двое детей – Ольга и Александр. Актер не любил говорить о личной жизни, отмечая при этом, что всегда знал, как будет выглядеть его жена и считает семью «степенью свободы», которая является «самым важным, что есть у человека».

В 2001 году Сергей Бодров-младший дебютировал в качестве режиссера с картиной «Сестры». А затем задумал снять фильм «Связной». Именно на его съемках он и погиб.

«Колка»

20 сентября 2002 года ледник Колка 200-метровым слоем из камней и льда накрыл Кармадонское ущелье. Масса из льда и камней пронеслась со склонов со скоростью 300 километров час и изменила рельеф ущелья до неузнаваемости, заживо похоронив свыше ста человек, включая съемочную группу фильма «Связной».

Операция по поиску людей шла почти два года. Прямо в ущелье десятки добровольцев разбили лагерь, где жили и занимались раскопками. Найти и идентифицировать смогли останки лишь 19 тел. 106 остаются пропавшими без вести, в том числе и Сергей Бодров-младший, отмечает «Комсомольская правда».

Руководитель спасателей Сергей Щетинин, который тогда прибыл на место трагедии одним из первых, рассказал изданию Kleo.ru, что шансов обнаружить тело Сергея Бодрова уже практически нет.

«Мы обнаруживали фрагменты тяжелой техники — бульдозеров, кранов, КамАЗов. Это были куски металла, разорванные в клочья. Представляете, что могло случиться с человеческими телами? Колка уничтожала все, что ей попадалось на пути», - констатировал он.

При этом бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн предостерег поклонников творчества Бодрова от поездок к месту его гибели. По его словам, северокавказский ледник Колка относится к так называемым пульсирующим и «предсказать его поведение просто невозможно», пишет РИА Новости.