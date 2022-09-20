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53 минуты назад

Россиянам объяснили значение названия сети "Вкусно – и точка"

Москва24иещё 1

Название российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" представляет из себя отражение философии преемника McDonald's. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на генерального директора компании Олега Пароева.

Россиянам объяснили значение названия сети "Вкусно – и точка"
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер" Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Мы понимали, что любое название на фоне McDonald's будет блеклым. Нам нужно было что-то интересное, чтобы отражало нашу философию", – отметил он.

Более того, гендиректор считает, что название "Вкусно – и точка" прекрасно подходит сети. Ресторан, утверждает Пароев, в той или иной рекламе совсем не нуждался, так как продвигал сам себя.

Ранее он заявил, что в меню ресторанов никогда не появится пиво. Пароев подчеркнул, что "Вкусно – и точка" является сетью семейных заведений, концепция которых не меняется.

Также гендиректор объяснил проблемы с наличием картофеля фри в ресторанах. По его словам, продукт по стандарту бывшего McDonald's производила только фабрика в Липецкой области под управлением нидерландской компании LWM CIS B.V. Он утверждает, что данный производитель картошки фри стал очень завышать цены.

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