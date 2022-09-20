В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Lenta.ru

На текущий момент в крупных городах и остальных регионах России наблюдается разнонаправленное движение заболеваемости COVID-19, рассказал вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом относительно сроков спада его распространения.

Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

Так как в крупных городах новая волна заболеваемости COVID-19 вспыхнула раньше, там уже намечается спад, поделился наблюдением вирусолог. В регионах же, напротив, сейчас наблюдается подъем, отметил он.

По словам вирусолога, прогнозировать развитие ситуации очень сложно, так как каждая волна и разновидность вируса своеобразны. Кроме того, реальный масштаб волны может быть гораздо больше, так как многие сейчас болеют бессимптомно и не попадают в статистику.

«В какой-то момент возникнет такая теоретическая ситуация, когда большинство тех, кто мог заразиться, уже заразился, и тогда резко пойдет спад заболеваемости, потому что уже не будет людей, которые могут заболеть», — подытожил профессор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что новая коронавирусная инфекция из страны не уходит и допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре, а врач общей практики Владимир Хорошев призвал россиян укрепить «первую линию обороны» против ковида и вернуться к ношению масок в общественных местах.

Общество,Петр Чумаков,Анна Попова,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители