Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

На текущий момент в крупных городах и остальных регионах России наблюдается разнонаправленное движение заболеваемости COVID-19, рассказал вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом относительно сроков спада его распространения.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Так как в крупных городах новая волна заболеваемости COVID-19 вспыхнула раньше, там уже намечается спад, поделился наблюдением вирусолог. В регионах же, напротив, сейчас наблюдается подъем, отметил он.

По словам вирусолога, прогнозировать развитие ситуации очень сложно, так как каждая волна и разновидность вируса своеобразны. Кроме того, реальный масштаб волны может быть гораздо больше, так как многие сейчас болеют бессимптомно и не попадают в статистику.

«В какой-то момент возникнет такая теоретическая ситуация, когда большинство тех, кто мог заразиться, уже заразился, и тогда резко пойдет спад заболеваемости, потому что уже не будет людей, которые могут заболеть», — подытожил профессор.