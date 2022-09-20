Россиянин запустил для европейцев стрим с горящими газовыми конфорками

Российский блогер запустил стрим на сервисе Twich с горящими круглосуточно газовыми конфорками. Газ будет гореть в течение месяца и жители Европы смогут смотреть на это в прямом эфире. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Житель Ростова-на-Дону запустил оригинальную трансляцию для жителей Европы. На круглосуточном видео показано, как дома у блогера горят все четыре конфорки с газом.

«Из России с любовью!», — подписал блогер свой стрим.

Россиянин сообщил, что круглосуточная работа его плиты обходится ему всего в 86 рублей ежемесячно, что по текучему курсу составляет всего 1,44 евро. Также рядом с плитой блогер установил термометр, который показывает, что температура воздуха в помещении составляет более 40 градусов.

Тем временем, в Европе не устают придумывать способы экономии электроэнергии. Так, нобелевский лауреат по физике Джорджо Паризи советует готовить макароны без огня. Для этого нужно после закипания воды бросить в кастрюлю лапшу, закрыть крышкой и выключить огонь. Макароны сами дойдут в горячей воде.