Последствия схода Колки: где погиб Сергей Бодров

20 лет назад в Кармадонском ущелье на территории республики Северная Осетия из-за схода ледника погиб Сергей Бодров-младший. Вместе с ним трагедия унесла жизни еще не менее 125 человек – местных жителей и кинематографистов. Ледник полностью уничтожил поселок Нижний Кармадон, где находился лагерь съемочной группы. Сергей Бодров приехал в Кармадонское ущелье для съемок фильма «Связной».
Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике до февраля 2004 года. Несмотря на все усилия, тело культового актера и режиссёра так и не удалось найти.
Как выглядит место гибели Сергея Бодрова – в галерее «Рамблера».