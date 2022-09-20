Последствия схода Колки: где погиб Сергей Бодров

20 лет назад в Кармадонском ущелье на территории республики Северная Осетия из-за схода ледника погиб Сергей Бодров-младший. Вместе с ним трагедия унесла жизни еще не менее 125 человек – местных жителей и кинематографистов. Ледник полностью уничтожил поселок Нижний Кармадон, где находился лагерь съемочной группы. Сергей Бодров приехал в Кармадонское ущелье для съемок фильма «Связной».