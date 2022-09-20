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1 час назад

Последствия схода Колки: где погиб Сергей Бодров

Александр Котлеткин

20 лет назад в Кармадонском ущелье на территории республики Северная Осетия из-за схода ледника погиб Сергей Бодров-младший. Вместе с ним трагедия унесла жизни еще не менее 125 человек – местных жителей и кинематографистов. Ледник полностью уничтожил поселок Нижний Кармадон, где находился лагерь съемочной группы. Сергей Бодров приехал в Кармадонское ущелье для съемок фильма «Связной».

1/10 У въезда в Кармадонское ущелье
Фото: ТАСС
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2/10 У въезда в Кармадонское ущелье
Фото: ТАСС
3/10 Памятная плита актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему и артистам конного театра "Нарты" в Кармадонском ущелье
Фото: ТАСС
4/10 Памятная плита актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему и артистам конного театра "Нарты" в Кармадонском ущелье
Фото: ТАСС
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5/10 Вид на Кармадонское ущелье
Фото: ТАСС
6/10 Вид на Кармадонское ущелье
Фото: ТАСС
7/10 Северная Осетия. Кармадонское ущелье
Фото: ТАСС
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8/10 Северная Осетия. Кармадонское ущелье
Фото: ТАСС
9/10 Мемориальная табличка актеру Сергею Бодрову, погибшему в Кармадонском ущелье во время схода ледника 20 сентября 2002 года
Фото: ТАСС
10/10 Сергей Бодров (младший)
Фото: ТАСС

Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике до февраля 2004 года. Несмотря на все усилия, тело культового актера и режиссёра так и не удалось найти.

Как выглядит место гибели Сергея Бодрова – в галерее «Рамблера».

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