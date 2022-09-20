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1 час назад

Раскрыт процент имеющих шенгенскую визу россиян

Lenta.ru

Как стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только два процента россиян имеют шенгенскую визу. Об этом пишет ТАСС.

Раскрыт процент имеющих шенгенскую визу россиян
Фото: Janis Laizans / ReutersJanis Laizans / Reuters

При этом отмечается, что загранпаспорт есть у 29 процентов опрошенных граждан — чаще всего его имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга (52 процента), люди с высшим или неоконченным высшим образованием (45 процентов), в возрасте 35-44 лет (39 процентов), а также финансово обеспеченные (37 процентов). Также во ВЦИОМ раскрыли, что 80 процентов респондентов не были за границей за последние пять лет.

Больше всего обладателей шенгенской визы живет в двух столицах — в Москве или Санкт-Петербурге она есть у каждого десятого, что в пять раз выше среднероссийского показателя. Не имеют ни визы, ни загранпаспорта около 70 процентов респондентов.

Кроме того в исследовании говорится о том, что получить или обновить загранпаспорт в ближайшее время планирует каждый восьмой россиянин, а из тех, у кого он есть — каждый пятый. Оформить шенгенскую визу сейчас намерены всего лишь один процент участников опроса.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли особенности процесса получения шенгенских виз после отмены действия Соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС. По мнению экспертов АТОР, заявителям придется подавать более длинный список подтверждающих документов, визовый сбор увеличится до 80 евро, а время обработки заявок может вырасти до 45 дней.

Общество,ВЦИОМ,ЕС,
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