В России возобновили оформление загранпаспортов на 10 лет

Консульский департамент МИД РФ заявил, что с 20 сентября возобновляется прием документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

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Отмечается, что технические сложности, которые привели к временной приостановке оформления документа, уже преодолены. Также были предприняты меры для стабильного оформления и выдачи загранпаспортов с чипами гражданам России, которые проживают за пределами страны.