В России возобновили оформление загранпаспортов на 10 лет

Консульский департамент МИД РФ заявил, что с 20 сентября возобновляется прием документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.
Отмечается, что технические сложности, которые привели к временной приостановке оформления документа, уже преодолены. Также были предприняты меры для стабильного оформления и выдачи загранпаспортов с чипами гражданам России, которые проживают за пределами страны.
Напомним, что выдача 10-летних загранпаспортов была приостановлена в августе из-за «переформатирования электронного носителя» — в документе имеется чип, который хранит биометрические данные владельца. При этом поставщик чипов ГК «Микрон» тогда заявлял, что последняя отгрузка деталей прошла штатно и проблем с их наличием нет.