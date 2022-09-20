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1 час назад

В России возобновили оформление загранпаспортов на 10 лет

Никита Бородкин

Консульский департамент МИД РФ заявил, что с 20 сентября возобновляется прием документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

В России возобновили оформление загранпаспортов на 10 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что технические сложности, которые привели к временной приостановке оформления документа, уже преодолены. Также были предприняты меры для стабильного оформления и выдачи загранпаспортов с чипами гражданам России, которые проживают за пределами страны.

Напомним, что выдача 10-летних загранпаспортов была приостановлена в августе из-за «переформатирования электронного носителя» — в документе имеется чип, который хранит биометрические данные владельца. При этом поставщик чипов ГК «Микрон» тогда заявлял, что последняя отгрузка деталей прошла штатно и проблем с их наличием нет.

Общество,МИД России,НИИМЭ и Микрон,
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