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2 часа назад

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 сентября

Елена Прошина

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны снова продлен. Теперь ограничения действуют до 28 сентября. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, до 28 сентября 03:45 (по мск) ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации отметили, что остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Ранее в Министерстве транспорта сообщили, что безопасность полетов на бортах российских авиакомпаний находится на высоком уровне и полностью соответствует мировым стандартам. Контроль за поддержанием летной годности и техническое обслуживание воздушных судов, перерегистрированных в российском реестре, продолжает выполняться в соответствии со всеми Федеральными регламентами.

Общество,Росавиация,
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