Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 28 сентября

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны снова продлен. Теперь ограничения действуют до 28 сентября. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

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Так, до 28 сентября 03:45 (по мск) ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации отметили, что остальные аэропорты России работают в обычном режиме.