У россиян начали конфисковывать телефоны за пересылку интимных фото и видео

Жителя Камчатки осудили на три года условно за пересылку другу интимного видео со своей девушкой. Об этом сообщает «Российская газета». Кроме того, суд решил, что смартфон осужденного подлежит конфискации как «предмет, который использовался для совершения преступления».

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Мужчина отправил видеоролик в жанре «домашнее видео» своему другу без разрешения участвующей в нем девушки. После того, как о пересылке стало известно, она обратилась в полицию. На россиянина завели уголовное дело по двум статьям УК РФ — за нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное распространение порнографии, а также изъяли смартфон, с которого было отправлено видео. Отмечается, что изначально районный суд оставил осужденному его телефон, однако краевой суд решил иначе.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор районного суда изменен, вещественное доказательство — мобильный телефон конфискован и обращен в собственность государства, в остальной части приговор оставлен без изменения», — сообщил представитель Камчатского краевого суда.

Как сообщает «Российская газета», в последнее время суды активно нарабатывают практику по делам о распространении чужих интимных фото и видео. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, если в 2019 году за нарушение неприкосновенности частной жизни были осуждены 229 человек, то в 2020 году эта цифра достигла 237 человек, а в 2021 году — 312 человек.