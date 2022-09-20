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1 час назад

СМИ: россиянина заставили выбросить Георгиевскую ленту в Эстонии

Никита Бородкин

Россиянина в Эстонии заставили выбросить привязанную к зеркалу автомобиля Георгиевскую ленту и заплатить штраф в 120 евро. Как сообщает Readovka, пограничники пригрозили мужчине судом, если он откажется выполнять требования.

Инцидент произошел 16 сентября при попытке выехать из страны. Туриста поставили перед выбором: или он выбрасывает ленту, или его арестуют и осудят по статье о демонстрации символа, «связанного с актом агрессии России против Украины». По законодательству страны максимальное наказание за это — до 1,2 тыс. евро штрафа.

При этом при въезде в страну через пропускной пункт «Ивангород — Нарва» к Георгиевской ленте у пограничников вопросов не возникло, как и у сотрудников полиции в самой стране.

Напомним, что с 19 сентября Эстония вместе с другими странами Балтии и Польшей запретили въезд россиянам по шенгенским визам. В страны можно въехать только по нескольким основаниям: навестить родственников, гуманитарным причинам и другим.

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