Актер Анатолий Белый впервые вышел на связь после отъезда из России. Как сообщает «Пятый канал», артист рассказал о своем состоянии.

«Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу?» — написал он в соцсетях.

Анатолий добавил, что за эти месяцы в его жизни произошло много интересного и вскоре он начнет делиться подробностями с подписчиками.

Напомним, что летом Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России. Предположительно, сейчас он находится в Израиле — в ближайшее время артист выступит в трех спектаклях на территории страны.