Уехавший из России Анатолий Белый впервые за долгое время вышел на связь

«Я долго здесь ничего не писал, но пришло время сбросить оковы молчания. Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу?» — говорит он.