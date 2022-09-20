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14 минут назад

Уехавший из России Анатолий Белый впервые за долгое время вышел на связь

Газета.Ru

Актер Анатолий Белый вышел на связь за границей. Его слова цитирует «Пятый канал».

Уехавший из России Анатолий Белый впервые за долгое время вышел на связь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист, который предположительно находится в Израиле, высказался о своем состоянии.

«Я долго здесь ничего не писал, но пришло время сбросить оковы молчания. Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу?» — говорит он.

В июле стало известно, что Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из России. Как сообщалось, артист уволился из театра по собственному желанию.

Общество,Анатолий Белый,
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