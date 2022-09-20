Уехавший из России Анатолий Белый впервые за долгое время вышел на связь

Актер Анатолий Белый вышел на связь за границей. Его слова цитирует «Пятый канал».
Артист, который предположительно находится в Израиле, высказался о своем состоянии.
«Я долго здесь ничего не писал, но пришло время сбросить оковы молчания. Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу?» — говорит он.
В июле стало известно, что Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из России. Как сообщалось, артист уволился из театра по собственному желанию.