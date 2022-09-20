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39 минут назад

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы

Lenta.ruиещё 1

Министерство высшего образования и науки утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для приема в российские вузы на 2023-2024 учебный год. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу во вторник, 20 сентября, сообщает «Парламентская газета».

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, чтобы поступить в вуз в следующем году, необходимо сдать: русский язык, литературу и географию — на 40 баллов; математику, физику, биологию и химию — на 39 баллов. 35 баллов нужно набрать на экзамене по истории, 30 баллов — по иностранному языку, 44 — на информатике и 45 — на обществознании.

Ранее стало известно, что с 2023 года в ЕГЭ станет больше заданий на тему истории Великой Отечественной войны. Составители экзаменационных программ уточнили, что этому событию будет посвящено не менее 20 процентов всей проверочной работы.

В июне министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ЕГЭ в настоящее время «максимально объективен», однако ведомство может рассмотреть альтернативы.

«Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — подчеркнул он.

Общество,Сергей Кравцов,
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