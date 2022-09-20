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1 час назад

Фестиваль платка пройдет в Дагестане

Lenta.ruиещё 4

Первый межрегиональный фестиваль платка пройдет в Дагестане в конце сентября. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на члена Союза женщин Дагестана Айну Сеидову.

Фестиваль платка пройдет в Дагестане
Фото:  ИА «Башинформ» ИА «Башинформ»

Мероприятие, которое получило название «Платок — символ мира и душа народа», состоится в столице республики Махачкале 27 сентября. По задумке организаторов, оно позволит большему числу людей познакомиться с национальным колоритом Дагестана и будет способствовать популяризации материальных и духовных ценностей региона.

«Это своего рода призыв к пониманию уникального культурного наследия и единству женщин разных национальностей», — пояснила Сеидова.

По ее словам, в рамках фестиваля пройдет дефиле «Волшебная красота», молодежный флешмоб, а также конкурс детских рисунков «Платок достался мне в наследство» и конкурс на лучшее исполнение песен о платке. Кроме того, все желающие смогут посетить тематические лекции.

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