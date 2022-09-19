Желающим отдохнуть в Турции дали ценный совет

Туристам из России следует при поездках в Турцию брать наличную валюту. Это обусловлено возникшими проблемами с обслуживанием карт платежной системы «Мир» в этой стране, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР пояснили, что необходимо взять с собой сумму в долларах или евро на разнообразные расходы за пределами отеля.

Кроме того, в аэропорту Антальи по хорошему курсу можно поменять российские рубли. В городских обменниках курс будет несколько ниже, уточнили в ассоциации.

Туроператоры посоветовали также бронировать номера в отелях с системой «все включено». Как вариант, с завтраками.