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2 часа назад

Туроператоры дали совет россиянам брать в Турцию наличную валюту

Илья Родин

Туристам из России следует при поездках в Турцию брать наличную валюту. Это обусловлено возникшими проблемами с обслуживанием карт платежной системы «Мир» в этой стране, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Желающим отдохнуть в Турции дали ценный совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АТОР пояснили, что необходимо взять с собой сумму в долларах или евро на разнообразные расходы за пределами отеля.

Кроме того, в аэропорту Антальи по хорошему курсу можно поменять российские рубли. В городских обменниках курс будет несколько ниже, уточнили в ассоциации.

Еще один турецкий банк перестал выдавать лиры с карт «Мир»

Туроператоры посоветовали также бронировать номера в отелях с системой «все включено». Как вариант, с завтраками.

Ранее российские туристы пожаловались, что не могут снять наличные в банкоматах турецких банков Isbank и Denizbank.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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