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1 час назад

Группа Uma2rman планирует сменить название на «Людмила Гурченко»

Илья Родин

Российская рок-группа Uma2rman задумалась о смене названия. Владимир и Сергей Кристовские в рамках «импортзамещения» могут сменить его на «Людмила Гурченко», в честь знаменитой певицы и актрисы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Группа Uma2rman задумалась о смене названия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что идея о смене названия возникла у корреспондента канала RTVI. Он в шутку озвучил ее музыкантам и она им неожиданно понравилась.

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Исполнители пояснили, что сохранили очень теплые воспоминания о Гурченко. Они записали вместе с ней песню «Любовь на сноуборде».

Владимир Кристовский рассказал, что певица работала «без пафоса». Он назвал ее «уникальной, очень крутой девчонкой».

Общество,Людмила Гурченко,
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