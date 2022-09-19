Российская рок-группа Uma2rman задумалась о смене названия. Владимир и Сергей Кристовские в рамках «импортзамещения» могут сменить его на «Людмила Гурченко», в честь знаменитой певицы и актрисы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что идея о смене названия возникла у корреспондента канала RTVI. Он в шутку озвучил ее музыкантам и она им неожиданно понравилась.

Исполнители пояснили, что сохранили очень теплые воспоминания о Гурченко. Они записали вместе с ней песню «Любовь на сноуборде».