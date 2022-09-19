Российская рок-группа Uma2rman задумалась о смене названия. Владимир и Сергей Кристовские в рамках «импортзамещения» могут сменить его на «Людмила Гурченко», в честь знаменитой певицы и актрисы. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что идея о смене названия возникла у корреспондента канала RTVI. Он в шутку озвучил ее музыкантам и она им неожиданно понравилась.
Исполнители пояснили, что сохранили очень теплые воспоминания о Гурченко. Они записали вместе с ней песню «Любовь на сноуборде».
Владимир Кристовский рассказал, что певица работала «без пафоса». Он назвал ее «уникальной, очень крутой девчонкой».